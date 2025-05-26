Глава СК потребовал доклада о проверке жилищных прав сироты в Осетии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки по обращению сироты из Владикавказа, заявившего о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Мужчина обратился к главе СК через Информационный центр ведомства с жалобой на непредоставление ему положенного по закону жилья. Заявитель находится в специализированной очереди уже 13 лет, однако до сих пор его право на жилье не реализовано. Многократные обращения в администрацию оказались безрезультатными.

В своем заявлении сирота указал, что вынужден снимать квартиру за собственные средства, что создает для него значительные финансовые трудности.

Следственное управление СК по Республике Северная Осетия-Алания начало процессуальную проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Валерию Устову представить отчет о предварительных и окончательных итогах проверки. Дело взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Тат Гаспарян