Глава СК потребовал доклада о проверке жилищных прав сироты в Осетии
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильем для сироты из Владикавказа
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки по обращению сироты из Владикавказа, заявившего о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Мужчина обратился к главе СК через Информационный центр ведомства с жалобой на непредоставление ему положенного по закону жилья. Заявитель находится в специализированной очереди уже 13 лет, однако до сих пор его право на жилье не реализовано. Многократные обращения в администрацию оказались безрезультатными.
В своем заявлении сирота указал, что вынужден снимать квартиру за собственные средства, что создает для него значительные финансовые трудности.
Следственное управление СК по Республике Северная Осетия-Алания начало процессуальную проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Валерию Устову представить отчет о предварительных и окончательных итогах проверки. Дело взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.