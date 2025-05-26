Самолеты ростовского «Азимута» за рубеж чаще всего летает в Турцию и Израиль

Самыми популярными зарубежными направлениями ростовской авиакомпании «Азимут» стали Турция и Израиль. Об этом сообщила пресс-служба компании «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В «Азимуте» отмечают, что традиционно высоким спросом пользуются рейсы «Минеральные Воды – Стамбул» и «Сочи – Тель-Авив». Среди внутрироссийских направлений популярностью пользуются «Москва – Псков» и «Минеральные Воды – Уфа».

По данным компании, занятость пассажирских кресел в сезон составляет более 90%. Как сообщал раннее «Ъ», российские авиакомпании сокращают агентские продажи билетов в пользу своих сайтов. При этом, доля продаж авиабилетов авиакомпании «Азимут» через сторонние сервисы в 2024 году сохранила позиции на уровне 2023 года, отметили в компании.

Константин Соловьев