В Черноземье 27 мая будет облачно, от +11°С до +28°С

Во вторник, 27 мая, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от +11°С до +28°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность, а температура составит до +16°C. Днем будет облачно с прояснениями, до +27°C.

В Воронеже ночью синоптики обещают облачность с прояснениями, до +15°C. Днем ожидается ясная погода, до +28°C.

В Курске в течение суток прогнозируется облачность. Ночью температура составит до +16°C, днем — до +27°C.

В Липецке ночью прогнозируется облачность с прояснениями, до +13°C. Днем ожидается переменная облачность, до +27°C.

В Орле ночью в течение суток прогнозируется облачная погода. Ночью температура составит до +16°C, днем — до +27°C.

В Тамбове ночью синоптики обещают переменную облачность, до +11°C. Днем прогнозируют ясную погоду, воздух прогреется до +28°C.

Егор Якимов