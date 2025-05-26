«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Российской экономике грозит переохлаждение, о таком риске предупредил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В апреле ведомство ухудшило прогноз по инфляции на 2025 год: теперь его значение выросло до 7,6%. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что для снижения этого показателя до целевых 4% требуется продолжение жесткой денежно-кредитной политики. Что ждет экономику России? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

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Олег Богданов: Обстановка на рынке складывается негативно, индекс Мосбиржи теряет 2,5%. Помимо разочарования в так называемом мирном процессе по украинскому вопросу, присутствует еще один достаточно важный фактор. Большинство российских компаний, которые отчитывались в последнее время,отказываются платить дивиденды за прошлый год. Бизнес аккумулирует кэш, средства для того, чтобы пройти достаточно сложный период. Не секрет, что все к этому сложному периоду готовятся. В Минэкономразвития заявили, что экономика России находится в переохлажденном состоянии. Связано это, конечно, с жесткими монетарными условиями в данный момент. При этом все это происходит на фоне укрепления российского рубля, который создает дополнительные сложности для экспортеров. 6 июня пройдет очередное заседание российского Центробанка по ключевой ставке. Рынок готовится к тому, что регулятор, наконец, начнет ее снижать...

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