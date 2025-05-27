Преимущества чужой площадки

Яндекс-банк начинает кредитовать продавцов на своем маркетплейсе и уже этим летом планирует предложить кредитование продавцам на конкурирующих площадках. Другие крупные маркетплейсы предлагают аналогичные продукты через микрокредитные компании, но также тестируют их и на своих банках. Эксперты считают, что в итоге такие банки из «кошелька» при маркетплейсе смогут развиться в полноценные универсальные кредитные организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Яндекс» (MOEX: YDEX) запускает новый кредитный продукт для продавцов на маркетплейсе, которые смогут получить до 50 млн руб. на три или шесть месяцев, заявили “Ъ” в компании. В настоящее время сумма выдаваемого кредита зависит от оборота продавца на маркетплейсе, и он доступен лишь тем клиентам, кто больше полугода работает на нем и не имеет задолженностей перед ним, пояснили там. В планах компании летом запустить кредитный продукт и для продавцов на других площадках, и выдавать кредитные средства на один год. До конца года услуга будет доступна для селлеров, планирующий выходить на маркетплейс, а также появится возможность рефинансирования.

В 2024 году российский рынок онлайн-торговли вырос на 37% и составил 11,3 трлн руб., приводил РБК данные INFOLine. Крупнейшими компаниями были Wildberries (оборот 3,75 трлн руб.), Ozon (2,69 трлн руб.), компании из экосистемы Сбербанка (0,81 трлн руб.); ритейл-компании «Яндекса» (0,76 трлн руб.). Количество активных покупателей на «Яндекс Маркете» составило 18,2 млн, активных продавцов — 97,3 тыс.

Новый кредитный продукт будет выдавать Яндекс-банк. Вместе с тем у него по данным на 1 апреля 2025 года норматив достаточности капитала Н1.0 составлял 11,2% при минимуме 8%. Для сравнения, у Озон-банка этот норматив составляет 45,4%, а у Вайлдберриз-банка — 466,8%. При этом маркетплейсы «Вайлдберриз» и «Озон» также развивают свои кредитные продукты, однако в основном на основе своих микрокредитных компаний (МКК). Как сообщили в «Вайлдберриз», площадка запустила собственный сервис финансирования продавцов в марте 2024 года на базе дочерней МКК «ВБ Финанс». При этом там отметили, что сейчас тестируют кредитование продавцов от Вайлдберриз-банка и в ближайшие месяцы планируют масштабирование проекта. Кроме того, маркетплейс сотрудничает с другими финансовыми организациями и «продавцы могут подать заявки на кредиты партнеров». В «Озоне» рассказали, что предлагают продавцам линейку финансовых сервисов, как партнеров маркетплейса, так и любых других внешних клиентов. «Мы предлагаем несколько кредитных продуктов, среди которых кредит на любые цели, кредит для владельцев ПВЗ, ипотека на покупку коммерческой недвижимости, кредит под залог и другие»,— пояснили там.

При этом, по словам источника “Ъ” на платежном рынке, «Озон» уже начал переводить кредиты продавцам из микрокредитной организации в Озон-банк. Однако, по его словам, неясно, насколько эта схема будет эффективна, «поскольку у площадки большие остатки и такие короткие кредиты она может выдавать в виде займов без использования банка, для которого это будет заметной нагрузкой на капитал».

Впрочем, старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин считает, что кредитование продавцов маркетплейса с учетом накопленной статистики торгового оборота – логичный и ожидаемый шаг по развитию финансовой экосистемы соответствующего банка. «Необходимость докапитализации зависит от предполагаемых объемов кредитования, при этом необходимо отметить, что капитал Яндекс-банка уже загружен требованиями к розничным клиентам»,— отмечает он. Действительно, по данным баланса банка, он уже входит в 30 крупнейших по кредитованию физлиц, а его розничный кредитный портфель на 1 апреля 2025 года составлял почти 67 млрд руб. Банки, аффилированные с маркетплейсами, по мнению Ивана Уклеина, имеют значительный потенциал роста с относительно невысокой базы. «Причем речь идет как о дальнейшей синергии с материнскими структурами, так и о последующем развитии рыночного бизнеса»,— уверен эксперт.

Максим Буйлов