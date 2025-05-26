Подросток на мотоцикле погиб при столкновении с грузовиком в Ейском районе
В Ейском районе 17-летний подросток, управлявший мотоциклом, погиб в ДТП с большегрузом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Грузовой автомобиль MAN двигался в одном направлении с мотоциклом, когда водитель большегруза допустил боковое касание с двухколесным транспортным средством. В результате столкновения несовершеннолетний мотоциклист погиб на месте.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.