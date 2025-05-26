Товарооборот Нижегородской области и Китая за 15 лет вырос в 18 раз

Почти в 18 раз вырос товарооборот Нижегородской области и Китая за последние 15 лет. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин 26 мая 2025 года во время визита в Нижний Новгород китайской делегации во главе с членом политбюро, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

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Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров рассказал, что внешнеторговый оборот между Китаем и регионами округа в 2024 году вырос на 7%, в первом квартале 2025 года — на 2%.

Абсолютные цифры по товарообороту не приводятся. По данным с сайта нижегородского правительства, например в 2010 году оборот между регионом и Китаем составлял 208,4 млн долларов США.

«Доля ПФО в общем объеме товарооборота РФ с Китаем составляет около пяти процентов, и мы видим значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества»,— сказал господин Комаров.

Полпред президента РФ и секретарь ЦК КПК обсудили сотрудничество в образовательной сфере: в 2024 году более 3,9 тыс. китайских студентов обучалось в вузах округа, из них около 10% в Нижегородской области.

В числе перспективных направлений сотрудничества с китайскими партнерами губернатор Глеб Никитин назвал судостроение, автопром, химию и нефтехимию, а также информационные технологии.

Чэнь Вэньцин в свою очередь подчеркнул, что КНР заинтересована в расширении сотрудничества в промышленной сфере. «Также считаем необходимым укреплять торгово-экономическое сотрудничество и наращивать взаимодействие в правовой сфере, поскольку от правовых условий напрямую зависит бизнес-климат»,— добавил он.

Галина Шамберина