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Коммерсантъ FM
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Мигрантов, работающих по квоте, могут освободить от экзамена по русскому

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, освобождающие от экзамена по русскому языку мигрантов, прибывших в Россию по квоте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее протокольное решение.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Проект поправок в ст. 15 и ст. 18 закона «О правовом положении иностранных граждан» разработало Минобрнауки. Документ освобождает от сдачи экзамена тех мигрантов, чье разрешение на работу оформлено в рамках квоты, установленной правительством.

По данным ТАСС, на 2025 год предусмотрена квота на уровне 234, 9 тыс. разрешений для трудовых мигрантов.

С 2014 года иностранцы, прибывающие в Россию на работу, обязаны сдавать экзамен по русскому языку, основам законодательства и истории страны. Без этого они не могут получить рабочий патент, вид на жительство и гражданство. В октябре 2024 года Госдума приняла закон, согласно которому проводить языковые экзамены могут только госучреждения.

Полина Мотызлевская

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