Прокуратура добилась от стройфирмы Волгограда выплаты 4 млн руб. сотрудникам

В Волгограде прокуратура добилась от ООО «Стройспецмонтаж» погашения задолженности по зарплате на сумму свыше 4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Дзержинского района Волгограда выяснила, что ООО «Стройспецмонтаж» не выплатило в общей сложности более 4 млн руб. 25 сотрудникам при их увольнении. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство возбудило административные производства по ст. 5.27 КоАП РФ в отношении юрлица и его руководителя.

Суд привлек ООО «Стройспецмонтаж» к административной ответственности, обязал организацию заплатить 50 тыс. руб. в качестве штрафа, ее руководителя — 20 тыс. руб. В итоге фирма в полном объеме погасила задолженность перед работниками.

Павел Фролов