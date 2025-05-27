«Табигат» переходит к рыночным ценам

«Бирсккомундорстрой» будет вынуждена освободить полигон твердых бытовых отходов на севере Бирска. Компания получил объект в аренду в 2021 году после пятилетних судебных тяжб и рассчитывал пользоваться им еще десять лет, однако вскоре владелец полигона — принадлежащая республике компания «Табигат», находясь в процедуре банкротства, предложила увеличить арендную плату в девять раз до рыночного уровня. «Бирсккоммундорстрой» отказался повышать плату и вернуть полигон, и подал иск к внешнему управляющему о злоупотреблении правом. Суд решил, что ответчик не нарушает условий договора с арендатором и правомерно действует в интересах «Табигат» и его кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Табигат» отказался от невыгодных сделок

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ «Табигат» отказался от невыгодных сделок

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии признал право внешнего управляющего уфимского ООО «Табигат» Радика Газизова на односторонний отказ от договоров, препятствующих оздоровлению государственного предприятия, находившегося на грани банкротства. Выводы об этом содержатся в решении суда по спору компании с ООО «Бирсккоммундорстрой».

Как следует из материалов дела, «Бирсккоммундорстрой» с 2013 года арендовал у республиканского предприятия «Табигат» полигон твердых бытовых отходов на севере Бирска. В 2016 году договор закончился, тогда арендатор предложил его продлить. «Табигат» сначала отказал в просьбе, а затем и отклонил заявку арендатора на участие в торгах на право новой аренды. В том же году победителем конкурса стала фирма «Тимерлан».

ООО «Табигат» зарегистрировано в 2018 году в Уфе после реорганизации одноименного ГУП. Является специализированной организацией в сфере обращения с отходами, управляет 14 полигонами по захоронению ТКО. Владелец — региональное министерство земельных и имущественных отношений. Предприятия занимается сбором неопасных отходов. В сентябре 2021 года было подано заявление о несостоятельности «Табигата», в марте 2023-го — введено внешнее управление, а в декабре 2023 года дело о банкротстве прекращено. По итогам 2024 года убыток компании составил 8,1 млн руб. при выручке 31 млн руб. На прошлой неделе правительство Башкирии включило «Табигат» в план приватизации до 2026 года.

ООО «Бирсккоммундорстрой» зарегистрировано в 2005 году. Учредителями компании, по данным Rusprofile, являются Евгений Юдинцев, Максим Фурманов, Александр Сальнов, владеющие долями в ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в группу «Мехуборка», находится в процессе банкротства). В 2024 году убыток «Бирсккомундорстроя» составил 1,2 млн руб. при нулевой выручке.

В январе 2017 года арбитражный суд Башкирии передал права на полигон от «Тимерлана» «Бирсккоммундорстрою», суды апелляционной и кассационной инстанции поддержали его требования о продлении аренды. В июле 2021 года «Бирсккоммундорстрой» и «Табигат» заключили новый договор аренды объекта со сроком действия до 11 сентября 2031 года по ставке около 27,5 тыс. руб. в месяц.

Однако вскоре в «Табигате» началось банкротство, в конце мая 2023 года внешний управляющий предприятия уведомил арендатора об отказе от исполнения договора. Это стало поводом для новых судебных разбирательств. По мнению истца, внешний управляющий злоупотребил правом.

Как выяснилось в ходе процесса, в конце 2022 года арендодатель, пытавшийся выйти из банкротства, настаивал на увеличении арендной платы до 250 тыс. руб. в месяц (до 3 млн руб. в год). Новую ставку внешний управляющий Газизов обосновывал оценкой рыночной стоимости объекта. Его предложение осталось без ответа. Учитывая, что реальная ставка отличалась от предпочтительной более чем в девять раз, Радик Газизов решил расторгнуть договор.

По мнению арбитражного суда Башкирии, «Табигат», будучи должником в рамках дела о банкротстве, имел право отказаться от отношений, препятствующих восстановлению платежеспособности предприятия и влекущих убытки в сравнении с аналогичными сделками, заключенными на рыночных условиях. «Таким образом, внешний управляющий в этой ситуации должен был действовать в интересах должника и кредиторов, даже если эти действия противоречат интересам иных лиц»,— говорится в решении.

Кроме того, были учтены выводы по делу о банкротстве «Табигата» – суды решили прекратить внешнее управление, посчитав, что для его состояния выгоднее будет не реализовывать полигоны в рамках конкурсного производства (в том числе арендованный «Бирсккоммундорстроем»), а оставить за предприятием: расторгнув действующие договоры аренды полигонов, компания могла бы заново их сдавать на лучших условиях, следует из мотивировочной части решения.

Также суд обнаружил, что право «Табигата» на одностороннее повышение арендной ставки было прописано в договоре с «Бирсккомундорстроем».

Связаться с представителями истца вчера не удалось.

Управляющий партнер юридической компании NERRA Руслан Губайдуллин называет позицию суда последовательной. По его мнению, у внешнего управляющего «Табигата», в отличие от истца, уже имелся отработанный порядок действий. Отменить решение суда, полагает господин Губайдуллин, будет сложно.

С ним согласен партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан. «Внешний управляющий обязан действовать в интересах должника и кредиторов, что может противоречить интересам контрагентов должника. И в этом случае сохранение льготных условий аренды для "Бирсккоммундорстроя" противоречило бы целям процедуры внешнего управления и интересам кредиторов»,— пояснил эксперт.

Идэль Гумеров