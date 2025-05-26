Институт РАН оценит влияние курорта «Золотые пески» на природу Крыма

Группа компаний «Монолит» заключила договор с Федеральным исследовательским центром «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» на проведение комплексного экологического исследования прибрежной зоны в районе реализации круглогодичного курорта «Золотые пески России». Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в компании девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Научная работа будет сосредоточена на выявлении факторов, ограничивающих хозяйственное освоение прибрежных ландшафтов, а также на формировании научно обоснованных рекомендаций по охране и устойчивому использованию природных комплексов. Исследование охватит в том числе уникальные ландшафты Сакской пересыпи Черного моря, для которых будет проведена комплексная оценка текущего состояния, уровня уязвимости и возможных рисков воздействия природных и антропогенных факторов.

Особое внимание будет уделено изучению флоры и фауны прибрежной зоны, включая идентификацию редких природных сообществ и видов, занесенных в Красную книгу. По итогам работы будет подготовлено научное заключение, которое ляжет в основу проектных решений при реализации каждого этапа строительства курорта.

«На основании материалов и заключения научно-исследовательских изысканий института в дальнейшем будет осуществлено проектирование каждого этапа реализации круглогодичного курорта "Золотые пески России". Это позволит принять обоснованные решения и гарантировать, что проект не нанесет ущерба природе, а, напротив, будет способствовать ее сохранению. Работы по экологическому исследованию полностью будут завершены до конца 2025 года», — сообщил генеральный директор ГК «Монолит» Якуб Асанов.

Первым этапом реализации проекта станет перенос автомобильной дороги Саки–Евпатория ближе к полосе отвода железной дороги. Разработка проектной документации и получение финансирования осуществляется в рамках Федеральной целевой программы. Завершение строительных работ по этому этапу запланировано на 2026 год.

О том, что на западном побережье Крыма между городами Саки и Евпатория создадут курорт «Золотые пески», глава региона Сергей Аксенов сообщил 3 марта. Объекты строятся по поручению президента Владимира Путина. Срок реализации проекта — 2025–2029 годы. Первые объекты курорта планируется открыть к 2028 году.

Богдан Кобец