Близкие отношения

Накануне Дня предпринимателя в Сибирском банке Сбера встретились с представителями бизнеса, чтобы рассказать о новых трендах на рынке и послушать обратную связь от компаний-клиентов. Многие отмечают поддержку банка, а в самом Сбере рассказали, что таких компаний из малого бизнеса в Сибири уже порядка 260 тысяч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк» Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

«Я хочу выразить благодарность всему бизнес-сообществу Сибири за вклад в развитие экономики. Предпринимательство является настоящим драйвером для новых производств и развития ключевых отраслей. Мы видим, как малый бизнес активно участвует в экономике региона, и это очень важно. В Новосибирске у нас тоже наблюдается рост количества новых клиентов из бизнеса. Портфель кредитования малого и микробизнеса во втором квартале составил 139 млрд рублей. У нас уже 260 тысяч клиентов в сегменте малого бизнеса, и мы рады, что они выбирают нас. В этом году было дистанционно открыто 5,6 тысяч расчетных счетов с помощью нашего сервиса, 18,3 тысячи сибирских клиентов воспользовались отраслевыми решениями для бизнеса с начала года. Мы также одобрили кредиты на сумму почти 16 миллиардов рублей. Наши предложения по кредитованию становятся все более привлекательными для партнеров», — отметил Председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Также Дмитрий Солнцев рассказал о специальных акциях ко Дню предпринимателя, которые приготовили в банке, среди них бонус 5000 рублей за регистрацию счета, сервис «Моя бухгалтерия онлайн» за 1 рубль на 6 месяцев, КАСКО в подарок при подаче заявления на лизинг до 4 июня и другие полезные опции.

Отдельно господин Солнцев отметил возможность воспользоваться продуктами «СберЗдоровья» со скидкой для предпринимателей, пока проходит акция. По его словам, телемедицина становится все более популярной и у населения, и у бизнесменов — это сильно экономит время и при этом позволяет заботиться о здоровье, подчеркнул Солнцев.

В других регионах Сибири также собрались предприниматели, которые поделились своим опытом взаимодействия с финансовой структурой.

Предприниматель из Томска Елена Ратькина рассказала, что со Сбером их компания работает с 2009 года: «Мы себя чувствуем нужными постоянно, у нас достаточно длительная история работы. А сотрудники банка нередко спрашивают, чем нам можно помочь. В 2024 году эта помощь пришлась как нельзя кстати — из-за санкций у нас случилась достаточно сложная ситуация, мы получили кассовый разрыв. Сбер нам подставил плечо, и мы смогли и выдержать этот удар, и даже прирасти новым направлением».

Директор ППКП «Лазурин» Зураб Антадзе поделился, что если раньше его производственное предприятие было сильным экспортером сырья, то в последние годы пришлось перестраиваться на рынок внутри страны: «При поддержке Сбера мы купили дорогостоящие оборудование на выставке в Гуанчжоу, а также приобрели землю под наше производственное помещение. В июне обещаем пригласить всех своих партнеров на экскурсию!».

Руководитель сети студий красоты в Омске Марина Власова отметила особую человечность сотрудников, которые помимо деловых вопросов всегда интересуются делами семьи предпринимателя: «Как приятно, что в такой большой корпорации есть место человеческому общению». Также Марина Власова отметила, что у нее достаточно большое количество перелетов в месяц и возможность, как клиенту Сбера, посетить бизнес-зал вносит комфорт в ее путешествия и командировки (как участник программы СберПервый — примечание). Кроме того, госпожа Власова сейчас планирует обучение в СберУниверситете и хочет подобрать программу в том числе для своих сотрудников. «Спасибо вам большое за организацию всего этого, вот этой экосистемы вокруг нас! Будем расти вместе с вами и дальше», - резюмировала предприниматель.

Красноярский клиент банка, директор компании «Здоровые дети» Иван Мальцев также подтвердил, что все потребности бизнеса сегодня закрываются Сбером. «Особенно хочется отметить работу персональных менеджеров, которые не просто хотят нам продать продукт, они всегда выясняют, что именно нам нужно, какие у нас сейчас запросы и потребности, - отметил Иван Мальцев. - Наша компания занимается производством детского питания для детей с 6 месяцев с 2015 года, все это время поддержка наших партнеров позволяет нам держаться на плаву».

Отдельно сибирские предприниматели отметили важность поддержки бизнес-сообщества, которая формируется на мероприятиях «Клуба Первых» от Сбера. На таких площадках и встречах можно не только обмениваться деловыми контактами, но и решать разные вопросы по своей деятельности и личному развитию. Заместитель председателя Сибирского банка Сбера Алексей Чванов подтвердил, что в турбулентные времена это становится особенно важно, ведь предпринимателям зачастую приходится принимать нестандартные решения, и, конечно, бизнес-сообщество в этом всегда приходит на помощь.

Татьяна Божко из Кемерова поделилась, что сейчас готовится к своему бизнесу в сфере розничной торговли добавить производство. «Мы проработали через лизинг с сотрудниками этот план, и я туда двигаюсь. Сейчас у меня три магазина, но мы купили землю, строим помещение, купили печи, поэтому производство будет, мы расширяемся на сотрудничество с сетевыми магазинами. Со Сбером я 15 лет, меня столько раз переманивали другие компании, но я всегда отказывалась, потому что самый близкий и лояльный всегда Сбер. Он мне как родственник!», - призналась Татьяна Божко.

Также предприниматели отметили, что все вопросы со Сбером решаются очень оперативно, а большинство из них — дистанционно. Многим импонирует активное развитие банка, применение новых технологий и ИИ, для клиентов это возможность также активно расти вместе с экосистемой Сбера.

ПАО «Сбербанк»