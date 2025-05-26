ВТБ увеличил кредитный портфель в Ярославской области

Розничный кредитный портфель ВТБ в Ярославской области вырос в 2024 году на 18,36% по сравнению с предыдущим годом и составил 31,89 млрд руб. Об этом рассказал на пресс-конференции управляющий ярославским подразделением банка Яков Томилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Банк ВТБ (ПАО) Фото: Пресс-служба Банк ВТБ (ПАО)

Всего в 2024 году ВТБ в Ярославской области выдал физлицам кредитов на сумму 10,74 млрд. руб. Это ниже показателей 2023 года, что объясняется ростом ключевой ставки и ставок по кредитам.

«Стали востребованы короткие кредиты, с небольшой переплатой даже по этим ставкам, и рынок развернулся в сторону кредитных карт, по которым в большинстве случаев доступен беспроцентный период. Портфель по кредитным картам в области вырос почти на 40%»,— рассказал господин Томилов.

Ипотечное кредитование составило 4,22 млрд руб. (на 22% меньше, чем годом ранее), при этом портфель вырос почти на 25% — до 18,36 млрд рублей. Рост на 80% показало автокредитование — 3,02 млрд. руб. Как пояснил господин Томилов, всплеск был вызван внедрением программ господдержки и активной работой подразделений банка с автосалонами.

От потребительской финансовой стратегии жители Ярославской области перешли к накопительной. В 2024 году сбережения жителей региона в ВТБ увеличились на 24,7%, портфель депозитов превысил 61,1 млрд руб.

Кстати, на конец первого квартала, портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в Ярославской области вырос до 25,6 млрд руб. Банк планирует увеличить клиентскую базу МСП на 20% в ближайшем будущем.

«В прошлом году для рынка среднего малого бизнеса Банк ВТБ запустил новую модель обслуживания. Теперь любое юридическое лицо, вне зависимости от масштаба и объема его бизнеса, может рассчитывать на персональное обслуживание»,— рассказал господин Томилов.

В целом ВТБ в Ярославской области в 2024 году значительно увеличил активную клиентскую базу. Сейчас клиентами ВТБ в регионе являются свыше 203 тысяч человек или каждый третий экономически активный житель региона. Отделения кредитного учреждения есть в четырех крупнейших городах региона. За счет интеграции с Почта банком в этом году продукты ВТБ в отделениях смогут получить жители всех городов с населением свыше 10 тыс. человек.

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