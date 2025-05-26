Нижегородский суд арестовал предполагаемых главарей террористической ячейки

В Нижнем Новгороде отправлены под арест двое предполагаемых главарей местной ячейки в РФ международной террористической организации. Данным РИА «Новости», они пробудут под стражей до 19 июля 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области семерых участников ячейки. По данным силовиков, выходцы из одной из азиатских стран работали под дистанционным руководством «эмиссара из Польши». Они вербовали новых сторонников и распространяли идеологию насильственного захвата власти и создания «всемирного халифата».

В отношении двух предполагаемых главарей возбуждены уголовные дела об участии в террористический организации. Еще пятерых членов ячейки депортируют на родину.

Андрей Репин