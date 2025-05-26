Два новых проекта на 500 млн рублей одобрили к реализации в ОЭЗ «Кулибин»

Экспертный совет особой экономической зоны «Кулибин» (Дзержинск, Нижегородская область) одобрил к реализации два инвестпроекта с общим объемом инвестиций почти 500 млн руб. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Так, ООО «Приволжский завод катализаторов» планирует построить в ОЭЗ завод по производству катализаторов и адсорбентов. Объем инвестиций в проект составит более 222 млн руб.

ООО «СитиМедиа Техно» намерено запустить в особой экономической зоне производство радиоэлектронной продукции и роботизированных средств. Компания намерена инвестировать в проект 273,5 млн руб.

Андрей Репин