Два новых проекта на 500 млн рублей одобрили к реализации в ОЭЗ «Кулибин»
Экспертный совет особой экономической зоны «Кулибин» (Дзержинск, Нижегородская область) одобрил к реализации два инвестпроекта с общим объемом инвестиций почти 500 млн руб. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Так, ООО «Приволжский завод катализаторов» планирует построить в ОЭЗ завод по производству катализаторов и адсорбентов. Объем инвестиций в проект составит более 222 млн руб.
ООО «СитиМедиа Техно» намерено запустить в особой экономической зоне производство радиоэлектронной продукции и роботизированных средств. Компания намерена инвестировать в проект 273,5 млн руб.