Обвиняемого в хищении имущества завода арестовали в Кулебаках

Сотрудника завода в городе Кулебаки Нижегородской области обвинили в хищении имущества предприятия (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По ходатайству следствия его отправили под арест до 4 июля 2025 года, сообщили в городском суде 26 мая.

Согласно материалам дела, обвиняемый нес полную материальную ответственность за вверенное заводом имущество. Как полагает следствие, фигурант в составе группы лиц похитил имущество стоимостью 3,1 млн руб. Что именно было похищено, не уточняется.

Постановление суда об аресте в законную силу пока не вступило.

Галина Шамберина