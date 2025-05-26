Из Москвы в Самарскую область приехало более 200 туристов на поезде «Жигулевские выходные»

Самарскую область посетили более 200 отдыхающих из Москвы на туристическом поезде «Жигулевские выходные». За два дня они посетили три города на Волге, им были предложены пять программ. Об этом сообщает министерство туризма Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации министерства, туристы посетили замок Гарибальди, «попробовали пирог с бещевской вишней и отправились на прогулку по Волге». Также в маршруты организованных экскурсий было включено посещение сыроварни, фермерского хозяйства, обед с шихобаловской ухой и другими блюдами.

Руфия Кутляева