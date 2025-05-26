На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута

В Краснодарском крае на побережье Анапы обнаружили новые выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Выбросы мазута нашли представители Выселковского района на одном из участков берега Анапы во время утреннего мониторинга. Они находятся на территории возле отеля «Пляжный поселок».

Сейчас выбросы убрали. На других участках мазут не обнаружен.

В Анапе закрыт 141 пляж и девять в Темрюкском районе. Купание в море запрещено на всей территории от поселка Веселовка до Крымского моста.

Алина Зорина