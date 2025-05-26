В Ярославской области создан совет по защите духовно-нравственных ценностей

Постановлением правительства Ярославской области образован координационный совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Документ подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Основной задачей совета называется «выработка предложений по реализации приоритетных направлений государственной политики по защите, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Совет, в том числе, будет заниматься разработкой нормативно-правовых актов, общением со СМИ для освещения основных направлений государственной политики и контролем за исполнением плана мероприятий.

Председателем совета назначен вице-губернатор Ярославской области Андрей Колядин, зампредами — заместитель председателя правительства области Вера Даргель и министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития Дмитрий Юнусов.

В число членов совета могут войти представители разных сфер: председатель Ярославского Мухтасибата Арсланбек Акаев, председатель Общественной палаты Сергей Березкин, заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов, ректор ЯГПУ Михаил Груздев, ректор университета им. Демидова Артем Иванчин, протоирей Алексий (Алексей Кириллов), руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Наталья Кравчук, министр образования Ирина Лобода, и.о. руководителя ярославской службы охраны объектов культурного наследия Светлана Охинцева, министр молодежной политики Ольга Станишевская, министр культуры Ирина Ширшова и другие.

Алла Чижова