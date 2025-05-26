Нововоронежская АЭС по итогам учебного года отметила подарками свыше 400 школьников-отличников города

24 мая 2025 года в Нововоронеже — городе-спутнике Нововоронежской АЭС во всех школах прозвенели последние звонки. Школьников поздравили руководство Нововоронежской АЭС, представители городской администрации и депутаты городской Думы, а отличникам вручили подарки в рамках отраслевого проекта «Школьник Росатома: собери портфель пятерок».



Фото: Сергей Морозов, Управление коммуникаций НВ АЭС

Проект реализуется Нововоронежской АЭС десятый год подряд, с 2016 года. За это время в его рамках памятными сувенирами отметили около 4,5 тысяч школьников. Так предприятия атомной отрасли, в том числе НВ АЭС, поддерживают стремление учеников к знаниям и раскрывают их интеллектуальный потенциал.

На торжественной линейке школы №1, которая является подшефной школой Нововоронежской АЭС, присутствовала начальник отдела кадров Наталия Бодрова. Она поздравила выпускников и призвала после окончания вуза приходить на атомную станцию.

«Мы очень ждём вашего возвращения в родной город, главное предприятие которого нуждается в высококвалифицированных специалистах. К тому же в Нововоронеже теперь есть свое высшее учебное заведение - Нововоронежский политехнический институт. Там можно получить хорошее образование, и сразу же устроиться к нам на работу», - подчеркнула Наталия Бодрова.

Фото: Сергей Морозов, Управление коммуникаций НВ АЭС

Напомним, что на базе СОШ №1 Нововоронежа уже более десяти лет работает «Атомкласс», где школьники углубленно изучают физику, математику и химию. Проект включает не только усиленную программу, но и оснащение классов современным оборудованием.

В текущем году в четырех школах города обучались более 3,6 тысяч детей, из которых 432 стали отличниками. Лидером по количеству традиционно стала школа №4 - здесь 174 ученика закончили год на «отлично». В школе №1 также впечатляющие показатели - 145 отличников.

В то же время 166 одиннадцатиклассников и 352 девятиклассника услышали последний звонок. Среди выпускников этого года - 66 отличников. Все они получили благодарственные дипломы с подписью директора НВ АЭС Владимира Поварова и подарки от атомной станции.