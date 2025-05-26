В Екатеринбурге увеличили плату за размещение наружной рекламы

В Екатеринбурге плата за размещение наружной рекламы составит 900 руб. за квадратный метр в год. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее ставка составляла 805 рублей. Увеличение платы коснется платы по договорам на размещение билбордов, стел и других объектов. Ставка начнет действовать с 1 июня.

«Средства от размещения рекламы на муниципальной собственности поступают в бюджет уральской столицы, откуда они будут направлены на дальнейшее развитие Екатеринбурга»,— пояснили в пресс-службе городской администрации. В 2024 году объем платы за размещение наружной рекламы составил 269,8 млн руб.

Анна Капустина