В Верхней Салде бухгалтер похитила более 4 млн рублей у реабилитационного центра

Верхнесалдинский районный суд приговорил к лишению свободы бывшего главного бухгалтера ГАУСОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района» Викторию Горбунову за хищение более 4,4 млн руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

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Суд установил, что в период с февраля 2018 года по май 2023 года бухгалтер вносила ложные сведения в платежные документы, перечисляя себе завышенную заработную плату.

В судебном заседании обвиняемая полностью признала вину, объяснив свои действия материальными затруднениями. Она частично возместила ущерб в размере 200 тыс. руб.

Суд признал Викторию Горбунову виновной по ст. 158 УК РФ (кража) и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск о взыскании причиненного материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Полина Щуцкая