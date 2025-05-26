В Саратове директора фирмы осудили за незаконный вывод 3,7 млн рублей

В Саратове суд вынес приговор в отношении 51-летней директора фирмы по уголовному делу об обналичивании денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с марта по июнь 2020 года фигурантка за вознаграждение открыла расчетные счета в банках на свою организацию и передала электронные ключи доступа к ним третьим лицам. В дальнейшем по этим счетам проводились незаконные операции по обналичиванию средств.

С данных счетов в неконтролируемый оборот было выведено в общей сложности свыше 3,7 млн руб. По решению суда фигурантка получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком 24 месяца.

Павел Фролов