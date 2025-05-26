В Краснодаре изъяли партию черной икры на 1,2 млн рублей

Сотрудники полиции Краснодара изъяли у 39-летнего местного жителя более 30 кг нелегальной черной икры стоимостью 1,2 млн руб., которую он привез из Москвы для продажи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Коротченко, Коммерсантъ Фото: Максим Коротченко, Коммерсантъ

Изъятие произошло на улице Бабушкина, где госавтоинспекторы остановили автомобиль Honda под управлением жителя Краснодара. При досмотре транспортного средства стражи порядка обнаружили в багажнике черную икру в банках без соответствующих документов.

В действиях задержанного усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки) и 258.1 (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу) УК РФ.

По данному факту проводится проверка.

Алина Зорина