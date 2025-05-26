Магазин «Фаланстер» оштрафовали на 80 тыс. руб. за участие в нежелательной организации

Тверской суд Москвы оштрафовал книжный магазин «Фаланстер» на 80 тыс. руб. по протоколу об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), сообщила пресс-служба суда. Директору магазина Борису Куприянову суд назначил штраф в 40 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», магазин оштрафовали из-за продажи двух книг белорусского активиста Игоря Олиневича, изданных при поддержке Федерации анархического черного креста (ABCF), признанной в России нежелательной.

На суде Борис Куприянов говорил, что в деятельности нежелательной организации магазин не участвовал и денежные средства ей не перечислял, пишет «Осторожно».

Аналогичный протокол 22 мая составили в отношении директора петербургского книжного магазина «Подписные издания» Елены Орловой. За день до этого Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал «Подписные» на 800 тыс. руб. по протоколу о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Поводом стала продажа трех книг Ad Marginem — «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Зонтаг, а также книги «Тело каждого» Оливии Лэнг.

Полина Мотызлевская