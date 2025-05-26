Турагент в Арзамасе получила 4,5 года колонии за мошенничество

Индивидуального предпринимателя в сфере оказания туристических услуг из города Арзамаса Нижегородской области приговорили к 4,5 года колонии общего режима за мошенничество. Ее судили по части 4 статьи 159 УК РФ и восьми эпизодам части 2 той же статьи, сообщили в городском суде 26 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд установил, что с марта 2021 по март 2022 года фигурантка, используя паспортные данные граждан, оформляла в микрофинансовых кредитных организациях займы на их имя, якобы для оплаты туруслуг. Однако полученные деньги она забирала себе, всего ущерб оценен в 9,3 млн руб.

Кроме того, с сентября 2021 года по июль 2022 года подсудимая похитила еще 843 тыс. руб., полученных от клиентов на оплату турпутевок.

У подсудимой это не первое уголовное дело. Согласно делопроизводству арзамасского суда, в марте 2024 года предпринимателю Наталье Кокоревой уже назначили четыре года колонии за 38 эпизодов мошенничества. Новый приговор вынесен путем сложения наказания с предыдущим.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Галина Шамберина