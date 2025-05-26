На Украине начали проверять возможные связи УПЦ с Россией

Госслужба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести начала проверку возможной связи УПЦ и РПЦ. Об этом сообщил глава службы Виктор Еленский. Проверка связана с истечением 24 мая девятимесячного срока, который украинские власти давали на разрыв связей с РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Наша служба начала исследование на наличие или отсутствие аффилиации с запрещенной на Украине религиозной организацией, то есть с РПЦ... Я издал приказ о том, что мы начинаем исследование о наличии или отсутствии аффилиации»,— сказал Виктор Еленский украинскому изданию «Левый берег».

Он сказал, что если экспертиза выявит связи УПЦ с РПЦ, то нарушение необходимо будет ликвидировать в установленный срок. В случае невыполнения предписания Госслужба обратится в суд с иском о прекращении деятельности УПЦ на территории страны.

Закон, позволяющий запретить в стране деятельность УПЦ, президент Владимир Зеленский подписал в августе 2024 года. После этого Священный синод РПЦ призвал международные правозащитные организации отреагировать на притеснения православных на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинский закон не приняли на веру».

Екатерина Отрашкевич