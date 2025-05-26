Вера Подгузова приняла участие в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах

Вера Подгузова, старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ, совместно с Олегом Николаевым, главой Республики Чувашия, приняла участие в торжественном открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах. Музей был построен при поддержке банка.



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«ПСБ принимал участие в создании музея с самого начала этого проекта, и мы рады поддержать эту важную общественно значимую инициативу. Вышитая карта демонстрирует весь масштаб нашей страны с одной стороны, с другой — показывает каждый ее регион со своими культурными особенностями, но при этом близкими друг другу по духу. Мы верим в то, что новый музей станет местом притяжения, дружбы и единения и будет привлекать в республику все больше гостей со всех уголков России», — отметила Вера Подгузова на открытии.

«Вышитая карта России показывает её единство и многообразие, подтверждая, что мы великая страна с глубокими историческими корнями. На каждом этапе реализации проекта мы ощущали мощную поддержку от партнёров. Это наглядно показывает наше желание жить в согласии, действовать вместе и достигать поставленных целей в намеченные сроки. Мы гордимся, что масштабный проект был воплощён в жизнь в соответствии с посылом Президента России Владимира Путина, что страну нужно „сшивать“ не только инфраструктурой, но и общими духовными и культурными идеями», — сказал Олег Николаев.

Затем Вера Подгузова и Олег Николаев подарили музею вышитый герб Российской Федерации.

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ карта была объявлена символом культурного многообразия и единства народов страны. Карта площадью более 22 кв. м., состоит из 84 фрагментов, созданных вручную вышивальщицами из всех регионов страны и соединенных в единое целое. На карте можно увидеть традиционные узоры разных народов, проживающих на территории России в настоящее время. Рядом с картой в экспозиции размещен QR-код, отсканировав который можно увидеть «Интерактивную карту регионов России».

После открытия музея Вера Подгузова приняла участие в расширенном заседании Регионального совета Чувашского отделения Союза машиностроителей России. Участники обсудили инновационные подходы и механизмы государственной поддержки машиностроительной отрасли, а также кооперацию бизнеса, банковской системы и государства в существующих экономических условиях для поддержки отечественного производства. Вера Подгузова отметила достижения отделения, которое объединяет промышленные предприятия республики. В настоящее время его членами являются 38 предприятий, 4 из которых присоединились в 2025 году.

Затем Вера Подгузова наградила грамотами выдающихся работников предприятий-членов регионального СоюзМаш, а также посетила Новочебоксарск и поздравила с Днем химика представителей отрасли города.

«От лица ПСБ поздравляю с Днем химика и с Днем предприятия Химпром! 65 лет — это история, достижения, гордость, это династии. Химики — это смелые и креативные энтузиасты, вы гордость страны и республики, с праздником!» — обратилась Вера Подгузова к сотрудникам предприятия.

ПАО «Банк ПСБ»