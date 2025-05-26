В Перми выделен участок под строительство теннисного парка

Для реализации проекта «Теннисный парк «Спешилов» в Ленинском районе Перми выделен участок, расположенный по улице Спешилова, напротив здания № 51 по ул. Маршала Жукова. Площадь участка составляет 10,7 тыс. кв.м. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Компания Грейт Фото: Компания Грейт

Построить теннисный парк с площадкой для падел-тенниса намерено ООО «Компания Грейт», управляющее комплексом «Спортхолл». Парк будет включать универсальный спортивный зал, площадку для падел-тенниса, бадминтона, настольного тенниса, раздевалки, зоны отдыха. Также здесь разместятся три открытых теннисных корта, волейбольная площадка.

В апреле 2025 года этот проект получил статус «приоритетного инвестиционного». Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию до 2028 года.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Прикамье» «У “Спешилова” на кортах».