КС РФ вступился за крымчанку, у которой отсудили выкупленную квартиру

Конституционный суд РФ вступился за чиновницу в Республике Крым, у которой отсудили выкупленную служебную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2017 году заявительнице и ее сыну выделили служебную однокомнатную квартиру в Судаке. Через год муниципалитет исключил помещение из специализированного жилфонда, что позволило чиновнице оформить жилье в собственность.

Позднее прокуратура подала иск об истребовании квартиры, обнаружив нарушения при ее передаче, допущенные в том числе главой администрации города. Суды поддержали требования надзорного ведомства, постановив, что «жилое помещение выбыло из владения публичного собственника помимо его воли, из-за чего может быть истребовано независимо от добросовестности приобретателя».

КС РФ подчеркнул, что нарушения при передаче муниципального жилья в частную собственность не свидетельствуют об отсутствии воли публично-правового образования на отчуждение имущества и не могут служить основанием для изъятия квартиры у добросовестного приобретателя.

Дело заявительницы будет пересмотрено.