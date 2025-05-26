Ozon инвестирует 168 млн рублей в развитие сети ПВЗ в Северной Осетии

Маркетплейс Ozon начал сотрудничество с Северной Осетией и вложит более 168 млн руб. в развитие сети пунктов выдачи заказов в регионе в 2025 году. Средства направят на поддержку предпринимателей, открывающих новые точки выдачи, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

В первом квартале количество пользователей возросло на 25%, а в малых населенных пунктах — на 47%. На данный момент в Северной Осетии функционирует 250 пунктов выдачи заказов.

Местный бизнес активно осваивает платформу: свыше тысячи предпринимателей из республики уже реализуют продукцию через Ozon. Торговый оборот осетинских продавцов за прошедший год увеличился вдвое.

Сотрудничество с Ozon призвано способствовать поддержке местного бизнеса, совершенствованию логистической инфраструктуры и созданию дополнительных рабочих мест в республике.

25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов