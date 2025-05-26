Ключевой свидетель по делу Виталия Кушнарева будет допрошен в закрытом режиме

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону решил провести в закрытом режиме допрос ключевого свидетеля по делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из здания суда. Ранее прокурор заявлял, что свидетель опасается за собственную безопасность и предпочел бы выступить в суде по видеосвязи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Главным свидетелем по делу Виталия Кушнарева является директор ООО «Т-Транс» Николай Селезнев. По версии следствия, в октябре 2024 года чиновник потребовал от него 95 млн руб. за беспрепятственный прием работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автодорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.

Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области с заявлением о готовящемся преступлении и далее действовал под контролем оперативников. Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Позднее, при обыске у господина Кушнарева дома нашли пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранились без разрешения.

На заседании 19 мая стало известно, что Николай Селезнев попросил выступить в режиме видеосвязи из Таганрогского городского суда. Экс-министр и его защита выступили против такого формата, настаивая, что свидетель должен появиться в суде лично. Виталий Кушнарев при этом отметил, что Николай Селезнев живет и работает в Ростове-на-Дону.

Мария Хоперская, Кристина Федичкина