Национализированная компания холдинга «Ариант» попала в топ-5 рейтинга Forbes

ООО «Кубань-Вино (Краснодарский край, принадлежит Росимуществу), входившее в состав агрохолдинга «Ариант», стало одной из крупнейших алкогольных компаний в России. В рейтинге Forbes кубанская винодельня заняла пятое место среди 30 организаций по размеру выручки и производству продукции. Информация об этом размещена на сайте Forbes.

По данным портала, за 2024 год компания «Кубань-Вино» получила выручку от продаж в размере более 16,5 млрд руб. За этот период предприятие произвело 6,9 млн дал, почти 100 млн бутылок тихих и игристых вин.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле прошлого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры России о взыскании 105 млрд руб. с бывших владельцев предприятий группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова, а также членов их семей. В счет взыскания также были изъяты в пользу государства 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», «Агрофирмы “Южная”», «Агрофирмы “Ариант”» и «Центра пищевой индустрии — “Ариант”». Перечисленные компании перешли под управление «РСХБ-Финанс», структуры Россельхозбанка.