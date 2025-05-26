В Краснодаре c 16 июня ограничат парковку на улице Ивана Кияшко

В Краснодаре с 16 июня 2025 года изменится организация дорожного движения на ул. Ивана Кияшко. Городской департамент транспорта и дорожного хозяйства вводит запрет на остановку и стоянку автомобилей на участке от ул. Архитектора Ишунина до дома №26, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

На указанной территории будут установлены соответствующие дорожные знаки и нанесена разметка. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности движения и устранения помех, которые создают припаркованные машины другим участникам дорожного движения.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства призывает автомобилистов проявлять внимательность и соблюдать правила дорожного движения.

Анна Гречко