Экс-главе поселения Челябинской области оставили в силе приговор за халатность

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор бывшему главе Бродокалмакского сельского поселения Юрию Хрулю, виновному в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2016 году администрация поселения купила детские качели, их установили на игровой площадке в селе Бродокалмак. Глава муниципалитета не принимал должных мер, чтобы качели осматривали и ремонтировали. В 2023 году из-за эксплуатационного износа во время раскачивания на оборудовании разрушилась цепь, и на землю упала 11-летняя девочка. Несовершеннолетняя получила компрессионный перелом грудных позвонков, квалифицированный как тяжкий вред здоровью.

Приговор Юрию Хрулю вынес Красноармейский районный суд в феврале этого года. Фигурант вину не признал, объясняя невозможность следить за состоянием качелей большой рабочей нагрузкой. По мнению экс-главы поселения, девочка упала из-за того, что встала ногами на сидение. Адвокат в апелляционной жалобе просил направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на нарушения уголовно-процессуального закона в предыдущий раз. Прокуратура же обратила внимание судебной коллегии на то, что в ходе предварительного расследования Хруль передал матери девочки в счет возмещения расходов на лечение 200 тыс. руб. При этом он принудил ее написать в расписке, что в произошедшем несовершеннолетняя виновата сама. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и оставил приговор без изменений.