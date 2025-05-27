Усилия ММК по улучшению экологии и развитию кадров отмечены экспертами РСПП

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») стал победителем и дипломантом Всероссийского конкурса «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2024», который проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Награждение лауреатов состоялось в День российского предпринимательства в Москве. В рамках мероприятия были также определены лучшие региональные отделения РСПП.

Экспертное жюри бизнес-конкурса высоко оценило усилия ММК по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду, отдав компании победу в номинации «За экологически ответственный бизнес». Одновременно дипломом в номинации «За развитие кадрового потенциала» была отмечена системная работа HR-блока ММК, направленная на повышение квалификации, компетенций и мотивации сотрудников.

Природоохранная деятельность – приоритетный вектор устойчивого развития Группы ММК. В этом смысле компания и её дочерние предприятия нацелены на предотвращение и снижение негативного воздействия производства на экосистемы городов и регионов своего присутствия. С 2017 года, когда ММК присоединился к федеральному проекту «Чистый воздух», на улучшение экологии направлено 106 млрд рублей, в том числе 15,5 млрд рублей в 2024 году. «Зеленые» инвестиции идут на строительство, модернизацию и содержание природоохранных сооружений во всех ключевых переделах комбината, а также на снижение водопотребления и сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, на рекультивацию и благоустройство территорий.

Неотъемлемой частью корпоративной стратегии ММК является создание для сотрудников наилучших условий труда и возможностей для развития их компетенций. В компании выстроена многоуровневую система корпоративного обучения, охватывающая все уровни сотрудников. Ежегодно ММК инвестирует в образование, подготовку и переподготовку кадров более 1 млрд руб. Для работников предприятия действуют более 20 мотивационных программ и практик, в том числе по повышению квалификации, улучшению жилищных условий, поддержке молодых и многодетных семей, поощрению за рационализаторство, созданию возможностей для отдыха и занятий спортом.

26 мая РСПП также объявил победителей ежегодного конкурса «Лучшее региональное отделение». В номинации «За динамическое развитие членской базы» победителем признан Союз промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области, который возглавляет председатель совета директоров Группы ММК Виктор Рашников. Организаторы отметили активную работу СПП по консолидации регионального бизнес-сообщества и укрепление позиций РСПП в Челябинской области. На данный момент из числа крупнейших предприятий региона почти 48% являются членами Союза.

ПАО «ММК»