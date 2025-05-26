Северная Осетия вошла в топ-10 регионов по исполнению социальной газификации
В Северной Осетии построят 51 км газопровода для подключения 18 горных сел
Северная Осетия вошла в десятку лидеров по исполнению программы социальной газификации с более чем 2,2 тыс. бесплатно подключенных домовладений. На данный момент в республике принято свыше 3,6 тыс. заявок, заключено более 3,3 тыс. договоров, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Фото: пресс-служба главы РСО – Алания
На Кавказском инвестиционном форуме состоялась встреча главы региона с генеральным директором компании «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Стороны обсудили перспективы развития газовой инфраструктуры и ход программы догазификации в республике.
В 2025 году планируется завершить строительство 14-километрового газопровода до курорта Мамисон, что обеспечит голубым топливом еще семь горных населенных пунктов. Также начнется возведение магистрали протяженностью 51 км между Алагирским и Дигорским ущельями, которая позволит подключить 18 сел и объекты туристического кластера.
25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.