Команда ПСБ в Башкортостане выступила в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Сотрудники ПСБ в Башкортостане приняли активное участие в Международном полумарафоне «ЗаБег.РФ». В 9 часов утра по московскому времени Уфа стала частью масштабного забега с синхронным стартом по всей стране, организованного при поддержке ПСБ. Уже девятый год подряд это спортивное мероприятие проводится в различных городах по всей России, а начиная с 2023 года его география расширилась и охватывает зарубежные страны. Забег в республике Башкортостан собрал легкоатлетов из самых разных уголков России: от Калининграда до Владивостока.

Фото: пресс-служба Администрации ГО г. Уфа

Около четырех тысяч бегунов, среди которых 150 сотрудников ПСБ в Башкортостане, преодолели дистанции, подготовленные организаторами. Для самых юных спортсменов была оборудована трасса в 1 км, которую они пробежали вместе с родителями, а более опытным спортсменам покорилась полумарафонская дистанция на 21,1 км. Наиболее популярным оказался забег на 5 км от ПСБ, собравший большинство желающих проверить свои силы.

«Поддержка банком любительских стартов, участие в развитии спортивной инфраструктуры в регионах, популяризация активного образа жизни среди не только сотрудников, но и жителей республики, говорит о социальной ответственности банка, его стремлении вкладываться в будущее нации, инвестируя в здоровье и долголетие. Полумарафон “ЗаБег.РФ” стал ярким подтверждением этой важной миссии ПСБ, собрав вокруг себя команду единомышленников, продемонстрировав силу коллективного духа участников, разделяющих ценности спорта и здорового образа жизни»,— отметил Андрей Вяткин, региональный директор ПСБ в Республике Башкортостан.

ПАО «Банк ПСБ»