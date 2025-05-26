ПСБ в Прикамье поддержал Международный полумарафон «ЗаБег.РФ»

ПСБ оказал поддержку одному из наиболее масштабных полумарафонов, отличающемуся одновременным стартом по всей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

24 мая в 9 утра по московскому времени тысячи участников по всей России – от опытных марафонцев до новичков, и от юных спортсменов до людей старшего поколения – одновременно начали свой забег, преодолевая дистанции в разных городах страны.

На старт в Пермском крае наряду с его жителями вышли гости из 22 регионов России. В общей сложности 6 тыс. легкоатлетов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Приморского и Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей, городов Урала и Поволжья, ДНР, а также из Казахстана и Беларуси, объединенные общей целью и духом соревнований, преодолели дистанции, пролегающие по центральным улицам Прикамья, мимо знаковых городских зданий и памятников и по живописной набережной Камы.

Организаторы позаботились о разнообразии дистанций, предлагая атлетам выбор исходя из их физической подготовки и спортивных амбиций. Участникам были доступны дистанции на 5 км с ПСБ, 10 км, а также забег на полумарафонскую дистанцию 21,1 км. Для любителей скандинавской ходьбы была предложена отдельная дистанция 5 км. Особый акцент был сделан на привлечение юных спортсменов. Для самых маленьких участников были подготовлены забеги длиной 300 м и 1 км, что позволило детям, нескольким из которых исполнился только год, испытать радость от участия в соревнованиях вместе с родителями. А наиболее популярной в Перми оказалась дистанция «ПСБ 5 км», которую преодолели более трети всех участников.

Банк ПСБ стал генеральным партнером события и выставил свою корпоративную команду в Перми из 132 человек. Региональный директор ПСБ в Перми Андрей Клепиков отметил важность поддержки массового спорта и рассказал, что банк активно содействует его развитию, создавая условия и инфраструктуру как для профессиональных алтетов, так и для любителей. «ПСБ ежегодно принимает участие в этом значимом событии, внося свой вклад в формирование здорового и активного общества. Масштаб мероприятия, его организованность и большое количество участников свидетельствуют о росте популярности бегового спорта и о важности поддержки таких инициатив», – пояснил Андрей Клепиков.

ПАО «Банк ПСБ»