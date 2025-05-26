«Кубань Кредит» и мэрия Новороссийска подписали соглашение о партнёрстве

В пятницу, 23 мая, председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич и глава муниципального образования (МО) город-герой Новороссийск Андрей Кравченко заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве.

Фото: КБ «Кубань Кредит»

Согласно документу, стороны намерены развивать долгосрочное и взаимовыгодное партнёрство, направленное на повышение качества жизни горожан и укрепление экономического потенциала муниципалитета.

Соглашение предусматривает совместную работу по ключевым направлениям: повышение деловой активности бизнеса города-героя; участие Банка «Кубань Кредит» в социальных и инвестиционных проектах, реализуемых на территории города; поддержку малого и среднего предпринимательства через специальные кредитные программы; внедрение современных банковских технологий и развитие инфраструктуры Новороссийска.

— Уверен, совместная работа позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику города-героя, придаст новый импульс развитию конкурентоспособности и обеспечит стабильное, качественное банковское обслуживание предприятий и населения Новороссийска, — отметил Андрей Кравченко.

Александр Калинич также подчеркнул значимость события для банка: — Для нас это не просто соглашение, а старт комплексной работы по интеграции финансовых возможностей банка в развитие муниципалитета. Мы готовы предложить городу современные банковские сервисы и поддержку ключевых проектов, которые положительно отразятся на качестве жизни новороссийцев.

В завершение церемонии подписания стороны обменялись памятными подарками. Андрей Кравченко преподнёс Александру Калинич книгу об истории Новороссийска.

В ответ председатель Правления банка вручил картину «Иноземье», созданную известной российской художницей Евгенией Васильевой (EVA).

Как было отмечено, подарок символизирует стремление к гармонии, духовной свободе и открытию новых горизонтов.

— Банк «Кубань Кредит» гордится возможностью внести вклад в культурное наследие Новороссийска — города с великой историей и героическим духом. Этим подарком мы подчеркиваем уважение к его традициям и вкладу в сохранение духовных ценностей, — сказал Александр Калинич.

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