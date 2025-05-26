Знакомства уходят в офлайн

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, почему зумеры предпочитают завязывать общение за пределами соцсетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Молодые люди откладывают свои смартфоны в сторону, когда чувствуют готовность с кем-то познакомиться. Исследования показывают, что почти 80% зумеров больше не пользуются приложениями для знакомств на регулярной основе, сообщало издание Axios. Об их деструктивности говорят и власти. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с The New York Times выразил мнение, что «технологии усложнили для молодых мужчин и женщин процесс общения». Многие просто не привыкли взаимодействовать лично и элементарно не умеют строить отношения, которые могли бы привести к созданию семьи.

Пик популярности онлайн-сервисов для знакомств пришелся на 2020-й. Тогда Tinder установил рекорд — его пользователи свайпали в день по 3 млрд анкет. Пандемия буквально заперла весь мир не только по домам, но и на таких платформах. Постепенно онлайн-дейтинг пошел на спад. По данным британского агентства Ofcom, только в Великобритании с 2023-го по 2024-й количество пользователей у крупнейших платформ резко сократилось: Tinder потерял 600 тыс. человек, Bumble — 370 тыс., с других площадок ушло около четверти пользователей.

Основная гипотеза — молодые люди захотели завязывать общение за пределами привычной им онлайн-среды. К тому же та не ощущается такой уж безопасной. По словам экспертов, соцсети, несмотря на многие позитивные тенденции, стали гиперкритичны к людям. А на их фоне искусственный интеллект со встроенным заискивающим одобрением подкупает все больше. Недавний опрос показал, что восемь из десяти взрослых представителей поколения Z вышли бы замуж или женились на ИИ, потому что чат-бот никогда не осуждает. Общественные организации этим обеспокоены и утверждают, что умные модели создают риски для лиц младше 18 лет, потому что способствуют эмоциональной привязанности и зависимости.

Возникает любопытная интрига: чиновники-консерваторы хотят мотивировать людей выйти в офлайн, чтобы повысить рождаемость и налогооблагаемую базу. Зумеры устали от соцсетей и хотят свежих ощущений. Но есть и третья сторона — искусственный интеллект, который оттягивает публику от дейтинг-сервисов. Кажется, на этом рынке есть пространство для новых концепций и игроков.

Яна Лубнина