В Балашове отремонтировали дорогу по требованию прокуратуры

В Балашове Саратовской области отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Балашова выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в ходе проверки. Там указали на ненадлежащее состояние дорожного полотна на ул. Интернациональной, отсутствие грейдирования.

По данным прокуратуры, уполномоченный орган бездействовал в части устранения нарушений. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление главе Балашовского района. В результате проведено грейдирование дороги и отсыпка щебнем.

Павел Фролов