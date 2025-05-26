В Ульяновской области вынесен приговор по делу о сбыте незаконного табака на 3,6 млн рублей

Двое жителей Ульяновской области признаны виновными в приобретении, хранении и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд назначил фигурантам уголовного дела штрафы в размере 470 и 500 тыс. руб. соответственно. Незаконный товар будет уничтожен.

Следствие и суд установили, что в период с 2022 по 2024 год обвиняемые купили более 27 тыс. пачек немаркированной табачной продукции. До декабря 2024 года незаконный товар хранился в гараже одного из фигурантов.

Немаркированная продукция продавалась в двух торговых точках в рабочем поселке Новоспасское. Силовики раскрыли преступление. Полиция изъяла у обвиняемых незаконный товар стоимостью более 3,6 млн руб.

Георгий Портнов