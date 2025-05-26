Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новом продукте, предназначенном для частных пользователей и его особенностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Скорость интернет-соединения уже давно перестала быть единственным показателем его качества. Согласно данным DataReportal, за последние два года медианная скорость фиксированного интернета по всему миру увеличилась примерно на 15-20%. Однако число жалоб пользователей на перебои и задержки остается стабильным. Это говорит о том, что одного лишь роста скорости недостаточно для улучшения пользовательского опыта. Традиционные методы оценки не позволяют получить полную картину, поэтому возникает потребность в новых подходах.

Команда специалистов, в которую входят основатели и разработчики сервисов Ookla, Speedtest и Downdetector, создала новую платформу для мониторинга качества интернет-соединения Orb. В отличие от стандартных тестов скорости, она предлагает комплексную оценку: анализирует не только скорость, но и отзывчивость соединения (фиксируя задержки, лаги и потери пакетов), а также его надежность во времени. После обработки технических данных платформа переводит результаты в понятные оценки по 100-балльной шкале для каждого из трех критериев. Если итоговый балл оказывается ниже 80 единиц, система автоматически с помощью инструментов ИИ предлагает рекомендации по улучшению соединения.

Orb нельзя назвать полностью уникальным решением. Среди аналогов можно выделить такие инструменты мониторинга, как Userpilot, Datadog и Contentsquare, которые также позволяют отслеживать пользовательский опыт и параметры соединения. Однако большинство подобных сервисов ориентированы на корпоративный сегмент и работают по подписке. Orb, напротив, прост в установке и бесплатен для частных пользователей. Благодаря этому новинка пока уступает крупным платформам по глубине интеграции с бизнес-процессами и аналитике для компаний, но зато предоставляет более целостную картину для обычных пользователей.

Среди возможных проблем молодой платформы можно выделить баги, связанные с поддержкой большого количества устройств и операционных систем, а также вопросы приватности при удаленном мониторинге. Разработчики открыто заявляют, что ждут обратной связи от сообщества и активно совершенствуют продукт. Собрать такой фидбек несложно, ведь установить Orb можно практически на любое устройство — от ПК и смартфонов до роутеров и IoT-гаджетов.

Александр Леви