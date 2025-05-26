Суд дал актеру Хабарову 9 лет колонии за фейки об армии

Хорошевский районный суд Москвы приговорил актера Андрея Хабарова к девяти годам лишения свободы заочно за распространение фейков о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также за возбуждение ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Срок отбытия наказания начнется для Андрея Хабарова с момента его задержания на территории РФ или с момента экстрадиции.

Как отмечает РБК, в 2022 году актер, знакомый российским телезрителям по ролям в сериалах «След» и «Побег», высказался против СВО и уехал в Грузию. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в международный розыск.