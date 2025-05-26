Уральские полицейские предпримут дополнительные меры из-за очередей за печатями

В Екатеринбурге в отделении полиции на улице Баумана, 11, образовались очереди из-за необходимости проставления красной печати в свидетельствах о рождении детей, без которой невозможно выехать за границу. Об этом сообщает городской портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В полиции Екатеринбурга заявили, что ситуация находится на контроле. «В настоящее время руководство отдела по вопросам миграции принимает комплекс мер для снижения очереди и ускорения сроков выдачи документов гражданам»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина от 22 ноября 2023 года №889, для подтверждения гражданства РФ детей требуется поставить красную гербовую печать на свидетельство о рождении ребенка. Для этого родителям нужно лично прийти в ОУФМС России.

Полина Щуцкая