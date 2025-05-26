Власти Омска с июля планируют поднять цены на проезд в общественном транспорте

Мэрия Омска намерен повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 1 июля 2025 года. Проект решения омского горсовета размещен на сайте горадминистрации.

Как указывается в документе, цена одной поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях увеличится с 35 до 38 руб. при оплате картой, и с 40 до 45 руб. — при оплате наличными.

Инициатива будет рассмотрена комитетом горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры в июне.

Как писал «Ъ-Сибирь», в прошлый раз цены на проезд в общественном транспорте Омска поднимали в июле 2024 года. Тогда прирост стоимости составил 10 руб.

Александра Стрелкова