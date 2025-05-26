На пожаре в Астрахани пострадали дети, прокуратура взяла на контроль проверку

Прокуратура поставила на контроль выяснение обстоятельств пожара в Астрахани, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Пожар произошел сегодня, 26 мая, в Кировском районе. Огонь охватил несколько квартир жилого дома по ул. Победы.

На пожаре пострадали двое детей. Один из них отравился дымом, другой получил травмы дыхательных путей. Пострадавшим оказывают необходимую помощь в лечебном учреждении.

Сегодня произошел также пожар по адресу ул. Бехтерева, 12/4 в Астрахани, где продолжается строительство ЖК «Атмосфера». Там загорелся утеплитель строящегося многоквартирного дома. Предварительно, никто не пострадал.

Павел Фролов