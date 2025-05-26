Жаркая погода до +30°С ожидается в Удмуртии до конца недели

В Удмуртии до конца недели ожидается жаркая погода с потеплением до +30°С, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. В будние дни будет солнечно, лишь в пятницу возможна небольшая облачность, осадки не предвидятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Температура воздуха установится на уровне климатических норм июля: в ночь на вторник, 27 мая, ожидается 5-10°С, днем — до 23-28°С. В среду, 28 мая, ночью температура не опустится ниже 7-12°С, а днем повысится до 24-29°С.

29 и 30 мая ночью температура будет 9-14°С, днем — 25-30°С. В выходные возможны локальные кратковременные дожди, но жара сохранится.