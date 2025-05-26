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На Дону мужчина ранил из «воздушки» несовершеннолетнюю девочку

В Ростовской области полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, к правоохранителям обратилась мать несовершеннолетней и рассказала, в ее дочь стреляли из, предположительно, пневматического оружия.

Оперативники установили, что трое подростков собирали черешню на территории участка мужчины 1956 года рождения. Хозяин выбежал на улицу, громко закричал, испугав подростков, а затем выстрелил из воздушного оружия — одна из пуль попала в девочку.

Оружие у мужчины изъяли. В ситуации разбираются полицейские.

Константин Соловьев

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